Jutjaran l'alcalde de Roquetes el pròxim 12 d'abril per la votació de l'1-O al municipi

«Ho fa sobre aquelles persones que en un moment donat o un altre s'han significat. Allí on va haver la repressió, no judicial, sinó policial: pegant, maltractant i agredint la gent que anava pacíficament a votar, allí on la repressió va ser clara l'1-O, ens ho fan pagar als alcaldes i alcaldesses», ha retret Gas, que ha anat més enllà tot acusant l'Estat de voler castigar també la voluntat dels votants que el van escollir alcalde. «S'anul·la el que la gent ha votat», ha insistit.L'alcalde de Roquetes també ha lamentat particularment que la decisió d'obrir judici oral arribi, precisament, en un moment de campanya electoral, durant el qual s'han prohibit símbols i s'ha ordenat retirar pancartes dels ajuntaments en contra de la repressió i a favor de la llibertat dels presos polítics. La vista tindrà lloc al jutjatAl costat de Gas, entre d'altres càrrecs i candidats d'ERC, han participat també en l'acte l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós i el primer tinent d'alcalde, Albert Salvadó. Tots dos van ser també investigats durant dos anys a instàncies de Fiscalia per la votació de l'1-O al municipi. En el seu cas però, encara esperen que Fiscalia presenti càrrecs un any i tres mesos després que el jutjat d'Amposta obrís el procediment abreujat. Un tràmit que té un període establert de deu dies. «Hem demanat a l'estament judicial que reclami a les parts l'escrit perquè volem exercir el nostre dret de defensa i que l'1 d'Octubre no vam cometre cap delicte», ha declarat Caparrós.Fonts de Fiscalia, però, han precisat a l'ACN que l'escrit d'acusació encara està en tràmit.