Es confirma que el maqui 'el Rubio' és l'individu recuperat a la fossa dels Reguers

Francisco Serrano, el Rubio, era un guerriller antifranquista que actuava a la zona del Maestrat, els Ports i la Terra Alta juntament amb el maqui Florenci Pla, àlies Durruti, però conegut popularment com 'la Pastora'.Els dos maquis van assaltar una masia dels Reguers la nit del 3 d'agost de 1954. Van entrar a la casa a l'hora de sopar i van intentar segrestar la filla de la família per poder obtenir diners i menjar. Un dels fills, oficial de milícies, tenia una pistola amagada i va aprofitar un moment de distracció per disparar Francisco Serrano.Els guerrillers van aconseguir fugir de la casa. Florenci Pla va marxar a Andorra, però Francisco Serrano va acabar morint a causa de les ferides. El seu cos va ser trobat el matí següent al barranc de Vallcervera, prop de la masia. L'agutzil i el sereno van carregar el cadàver dalt d'un carro i se'l van emportar al cementiri, on va ser enterrat a terra.Francisco Serrano era natural de Castellote, un municipi de Terol. La Guàrdia Civil va comunicar la mort a la família, però no va permetre traslladar el cos al poble natal. La filla del maqui, de 84 anys, continua vivint a Castellote i té la intenció d'enterrar-lo al poble.