Els Bombers troben la parella desapareguda als Ports de Tortosa

Ahir al vespre es van desorientar i van optar per passar la nit a la zona de les Casetes Velles

Actualitzada 11/02/2021 a les 11:03

La parella que es trobava desapareguda des d'ahir als Ports de Tortosa ha estat localitzada a primera hora del matí. Els Bombers i els Mossos d'Esquadra van iniciar dimecres al vespre un dispositiu de recerca per localitzar-los, ja que no havien tornat a casa.Els dos excursionistes van sortir aquest dimarts i tenien previst passar la nit en una ermita abandonada i tornar dimecres a casa. Però ahir el seus familiars van alertar que no havien tornat, per la qual cosa van informar a les autoritats.Segons ha explicat el cos de Bombers, la parella es va desorientar i com que s'havia fet molt de nit va optar per acampar allí, a la zona de les Casetes Velles.Aquest matí han pogut contactar amb ells i els Bombers s'ha traslladat fins a la zona per localitzar-los. Els han trobat quan es trobaven a 500 metres del seu vehicle.Estava previst que a les nou del matí reiniciessin el dispositiu de cerca amb un helicòpter i la unitat canina, però al final no ha fet falta.