El 'Cupó Diari' de l'ONCE reparteix 35.000 euros a Camarles

S'ha venut des del terminal del quiosc de la plaça Diego de Leon

Actualitzada 11/02/2021 a les 09:20

L'ONCE ha repartit 35.000 euros a Camarles, al sorteig del 'Cupó Diari' d'ahir dimecres 10 de febrer. L'agent venedor José Eduardo Mínguez ha estat l'encarregat de portar la sort al municipi del Baix Ebre des del quiosc a la plaça Diego de Leon, núm. 8.José Eduardo, persona amb discapacitat com tots els venedors de l'ONCE, va vendre un cupó electrònic per TPV, premiat amb 35.000 euros. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi.Camarles pertany administrativament a la direcció de l'ONCE a Tarragona, que presta serveis personalitzats a 788 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 169 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.Enguany, l'ONCE ja ha repartit sis milions d'euros en premis a Catalunya. El 'Cupó Diari' de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l'oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s'afegirà al premi de 35.000 euros.