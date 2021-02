Busquen una parella que va sortir d'excursió pels Ports de Tortosa dimarts i no ha tornat a casa

Els Bombers i Mossos reiniciaran el dispositiu de cerca per tractar de localitzar-los

Actualitzada 11/02/2021 a les 08:35

Els Bombers i els Mossos d'Esquadra van iniciar dimecres al vespre un dispositiu de recerca per localitzar una parella que estava fent senderisme als Ports de Tortosa i no havia tornat a casa.Els dos excursionistes van sortir aquest dimarts i tenien previst passar la nit en una ermita abandonada i tornar dimecres a casa. Però ahir el seus familiars van alertar que no havien tornat, per la qual cosa van informar a les autoritats.Els Mossos d'Esquadra van activar tres dotacions de Bombers de la Generalitat per participar en el dispositiu sense obtindre cap resultat.Segons ha informat el cos està previst que aquest dijous a les nou del matí es reiniciï el dispositiu i s'incorpori l'helicòpter i la unitat canina per tractar de localitzar-los.