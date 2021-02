Només 25 docents donen positiu de les 3.639 PCR fetes a l'Ebre durant el cribatges d'automostra

Les proves, que eren totalment voluntàries, s'han dut a terme durant tres setmanes

Actualitzada 10/02/2021 a les 10:46

Dades del primer trimestre

El Departament de Salut ha indicat que de les 3.639 PCR d'automostra fetes a professionals de centres educatius de les Terres de l'Ebre només 25 han resultat positives, que equival a un 0,69%. Les proves, que eren totalment voluntàries, s'han dut a terme durant tres setmanes.Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha volgut «destacar la feina de coordinació per poder dur a terme aquest repte». Lleixà també ha volgut agrair també «la implicació dels professionals d'educació» dels 118 centres educatius de l'Ebre.Per la seva banda, Montse Perelló, directora d'Educació a Terres de l'Ebre, ha destaca «que la baixa positivitat en els resultats indica que el col·lectiu educatiu és un exemple de com cal protegir-se i així protegir la comunitat».L'informe elaborat per les gestores Covid-19 de Vigilància Epidemiològica respecte a la gestió de casos als centres educatius ebrencs mostren que durant el primer trimestre es van detectar fins a 996 casos positius, dels quals només un 12,95% eren deguts a un contacte estret en l'àmbit escolar. El principal motiu de contagi en l'àmbit educatiu, amb un 48,49% dels casos, respon a causes de contactes estrets socials.La majoria dels casos es van gestionar entre el 30 de setembre i 11 de novembre 2020, corresponent amb els cribratges massius a Tortosa i també amb una distribució semblant a la corba epidemiològica de Catalunya de la segona onada.