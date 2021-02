Els professionals sociosanitaris ebrencs reben les primeres vacunes d'AstraZeneca

La vacunació es fa en espais habilitats per no alterar l'activitat diària als CAP

Actualitzada 10/02/2021 a les 14:14

Les residències, gairebé enllestides

La regió de Salut de les Terres de l'Ebre ha administrat les primeres vacunes d'AstraZeneca en el primer punt de vacunació habilitat al Casal Municipal Hort de Cruells de Roquetes, al Baix Ebre. Des d'aquest dimarts a la tarda s'han vacunat ja uns 130 professionals de l'àmbit sociosanitari.En les pròximes setmanes s'habilitaran més espais de vacunació arreu del territori amb l'objectiu de no alterar l'activitat habitual dels CAP. A partir de divendres també se citarà els usuaris en una hora concreta per evitar aglomeracions als punts de vacunació. Estan llestes també 200 vacunes per administrar aquest dijous als Mossos i s'anirà citant policies locals i Bombers quan arribin els censos d'estos professionals.Pel que fa a l'estat de vacunació a residències a les Terres de l'Ebre, la previsió és que aquest dimecres s'hagi acabat d'administrar la segona dosi de la vacuna a les persones que viuen en residències per gent gran, centres de persones amb discapacitat i centres de salut mental. A excepció de dos casos de concrets on s'han hagut de posposar la vacunació a causa de brots.Així doncs, un total de 1.301 residents han rebut ja les dues dosis de la vacuna, i s'espera que en els pròxims dies s'administrin les que manquen als centres de la Santa Creu, actualment centre vermell, i a Teresianes, que després de les últimes proves ja és centre taronja.A la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre viuen, entre residències de gent gran, centres de persones amb discapacitat i centres de salut mental, un total de 1.467 persones.