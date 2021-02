Alonso: «Cal una discriminació positiva cap a les Terres de l'Ebre»

El cap de llista de Ciutadans per Tarragona proposa ajudes directes a les empreses

«Cal una discriminació positiva cap a les Terres de l'Ebre, no pot ser que creixin per sota de la mitjana catalana», ha dit el cap de llista de Cs per Tarragona, Matías Alonso després de la reunió amb la Cambra de Comerç de Tortosa. «Aquestes comarques han de tenir els mateixos serveis que qualsevol altra i necessiten les inversions necessàries per recuperar el terreny perdut», ha assegurat.

Alonso s'ha reunit amb representants de la Cambra de Comerç de Tortosa per conèixer «de primera mà les problemàtiques i preocupacions del teixit empresarial». «Moltes empreses tenen falta de liquiditat i corren un risc seriós d'abaixar la persiana», per això, «proposem destinar-hi ajudes equivalents a un 75% de la facturació de l'any anterior».

A més, ha apostat perquè «les ajudes europees acabin arribant a les petites i mitjanes empreses».