Afronta 15 anys de presó per matar la mare a Tortosa

El processat convivia al domicili familiar de la capital del Baix Ebre amb els seus progenitors. Segons l'escrit d'acusació, el pare se'n va anar cap a les vuit del matí i la mare, de 75 anys, i el fill es van quedar dormint. Cap al migdia, quan estaven tots dos sols a la cuina, l'acusat va començar a discutir amb la mare i, en un moment determinat, «la va tirar a terra i amb una mà exercint pressió perpendicular a l'eix del coll i fent canvis de posició va causar-li la mort per asfíxia». Igualment, amb un ganivet va ocasionar-li diferents ferides a la zona de la mandíbula que no van penetrar més enllà de la dermis.Després, l'individu se'n va anar de casa i es va dirigir a un canyar situat vora el riu Ebre i l'antic pont del ferrocarril -el pont Roig-, des d'on va trucar al 112 amb un telèfon mòbil. Segons l'acusació pública, va explicar que s'acabava d'escapar de casa i que havia matat la seva mare, estrangulant-la primer i apunyalant-la després. Els Mossos el van detenir allà mateix. Anava sense samarreta, descalç i vestit amb uns pantalons curts. Entre les canyes, els agents van trobar una fulla de bisturí nova, un encenedor de plàstic, tabac, unes xancles i el terminal des d'on va trucar a emergències.De les anàlisis forenses i psicològiques es desprèn que el processat presenta un trastorn límit de la personalitat i un trastorn per consum de cocaïna. La seva capacitat cognitiva i intel·lectiva es troba íntegra, però la seva capacitat volitiva es troba afectada de manera lleu, segons el ministeri públic, que demana una pena 15 anys de presó per homicidi amb la circumstància agreujant mixta de parentiu. A més, en concepte de responsabilitat civil vol que indemnitzi el seu pare -i marit de la víctima- amb 150.000 euros i amb 60.000 euros cadascun dels seus tres germans -fills de la finada-.El judici està previst que comenci divendres a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona, però fonts judicials apunten a l'ACN que fiscalia i defensa podrien tancar un acord de conformitat que n'evitaria la celebració. En aquest sentit, amb motiu de la pandèmia de la covid-19, l'Audiència de Tarragona està ajornant tots els procediments que impliquen la constitució de jurat popular amb l'objectiu de garantir les mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació del virus.