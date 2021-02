Empresaris demanen que les Terres de l'Ebre funcionin com una unitat comarcal a efectes de mobilitat

L'AECE apel·la al «sentit comú» perquè les quatre comarques ebrenques no arriben als 180.000 habitants

Actualitzada 08/02/2021 a les 18:16

L'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE) demana amb caràcter «urgent» que les quatre comarques ebrenques funcionin com una unitat comarcal a efectes de mobilitat, tal com passa amb l'Alt Urgell i Andorra des d'aquest dilluns. En un comunicat, la institució exposa que les poblacions petites de les Terres de l'Ebre «no tenen prou oferta comercial» i que els habitants d'aquests indrets s'han de desplaçar per cobrir les seves necessitats. A més, subratlla que les aglomeracions de gent no són habituals al territori. L'associació apel·la al «sentit comú» en la presa de decisions i recorda que les quatre comarques ebrenques no arriben als 180.000 habitants i es troben «molt lluny de la densitat d'altres comarques del país».