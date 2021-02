Final feliç per la Jessica, la noia que es va quedar atrapada a la neu de camí a examinar-se a unes oposicions

Va poder arribar a Lleida i va treure la millor nota del tribunal

Actualitzada 07/02/2021 a les 19:52

El passat 9 de gener, Jessica Tomàs va penjar un vídeo a les xarxes socials on informava que s'havia quedat atrapada a la neu quan estava de camí a Lleida per examinar-se a les oposicions. Llavors, el territori estava en ple focus del temporal Filomena i les carreteres eren plenes de neu. El vídeo es va fer viral i una màquina llevaneu es va assabentar i la va poder ajudar per arribar al seu destí.Ara sabem, a través del programa el suplement de Catalunya Ràdio, que la història ha tingut un final feliç. La Jessica no tan sols es va poder presentar a les oposicions, si no que també va aconseguir la millor nota del tribunal, teient un 9'2 al primer examen i un 6 al segon, obtenint un 8'5 de mitjana que l'assegura una plaça com a professora de matemàtiques. La Jessica ha comentat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que «feia 12 anys esperant l'oportunitat d'aconseguir una plaça» perquè «les anteriors oposicions les va suspendre». Al final la història ha tingut un final feliç.