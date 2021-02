Ha treballat una dotació que ha controlat el foc en mitja hora

Actualitzada 07/02/2021 a les 19:52

Els Bombers de la Generalitat han actuat durant la tarda d'aquest diumenge per apagar un incendi a Amposta.Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les set de la tarda i s'han aproximat a la partida de Quart (TV-3405) per apagar un incendi que ha cremat branques i restes d'una palmera. Els Bombers han treballat amb una dotació que ha controlat l'incendi i l'ha donat per apagat en mitja hora.