Un camió carregat de cerveses bolca a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar

Un camió que transportava cerveses ha topat contra la mitjana i ha bolcat a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís a les 09.08 hores. La topada s'ha produït al quilòmetre 299 en sentit Tarragona. Com a conseqüència de l'accident, la càrrega ha quedat escampada per la via que ha quedat coberta de vidres i caixes de cervesa.Fins al lloc s'han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques. El SEM ha atès al conductor, el qual ha estat traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta amb pronòstic menys greu.L'accident ha obligat a tallar la via una estona i es feien desviaments cap a l'N-340, en sentit nord a la sortida de l'Ampolla i en sentit sud a la sortida de l'Ametlla. A les 11.30 hores, s'ha reobert la circulació en un carril per a cadascun dels sentits. L'accident provoca retencions d'entre tres i quatre quilòmetres en ambdos sentits.ccident de @transit al km 297 de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar. Un camió ha xocat amb la mitjana i la càrrega s'ha escampat per la via. El conductor ha resultat ferit. Estem treballant dues dotacions #bomberscat