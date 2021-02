L'Ajuntament de Tortosa realitza un segon sorteig per incloure més suplents pel 14-F

Els consistoris catalans busquen alternatives per cobrir les baixes de les meses electorals

Ja són almenys 20.579 les persones que han presentat excuses a les Juntes Electorals de Zona per no anar a les meses electorals, segons ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Les futures baixes per formar les meses electorals el proper 14-F a les eleccions del Parlament de Catalunya estan fent que molts ajuntaments catalans busquin alternatives. Segons ha avançat 20 Minutos, alguns consistoris com el de Tortosa o Mollerussa han fet un segons sorteig per tal de disposar de més suplents per cobrir les baixes.El passat dilluns, l'Ajuntament de Tortosa va realitzar un segon sorteig per als llocs que havien quedat vacants per les primeres al·legacions, i no descarten que en tinguin que fer més. Tot i això, fonts del consistori asseguren que en d'altres eleccions ja van realitzar més d'un sorteig.A Mollerussa també s'ha fet un segon sorteig per cobrir les vacants, i possiblement es faci un tercer. D'altres, com el de Terrassa, Cubelles o l'Hpspitalet de Llobregat ja van incloure més suplents dels habituals al primer repartiment.L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, ha optat per anar sortejant els substituts a mesura que es resolguin els recursos per no anar a les meses.