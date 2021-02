Detinguts per robar telèfons mòbils i carteres de clients a botigues del Montsià

Hi ha una investigació oberta per identificar i localitzar la resta d'integrants del grup criminal del que formen part

Actualitzada 05/02/2021 a les 11:49

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 2 de febrer dos homes de 27 i 42 anys, de nacionalitat romanesa i veïns d'Ulldecona, com a presumptes autors dels delictes de furt, estafa i pertinença a grup criminal.En el transcurs de la passada setmana els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que s'havien produït diversos furts en establiments comercials de la comarca del Montsià, principalment botigues d'alimentació i electrodomèstics.Aquestes sostraccions consistien en emportar-se productes que es trobaven a la venda, com també telèfons mòbils i carteres dels clients mitjançant maniobres de distracció o aprofitant qualsevol descuit d'aquests.D'aquesta manera van realitzar fets delictius d'aquesta tipologia en set botigues ubicades a les poblacions de Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Sant Jaume d'Enveja, Ulldecona i Amposta.La investigació iniciada pels agents va permetre obtenir diversos indicis inculpatoris que van portar a la detenció de dos homes residents a la localitat d'Ulldecona i a la identificació d'una dona que fins el moment no ha pogut ser localitzada.Els lladres estan acusats també del delicte d'estafa ja que van utilitzar les targetes de crèdit sostretes per adquirir productes en altres establiments comercials.Els investigadors també han constatat que els dos homes detinguts i la dona identificada, juntament amb altres persones, formen un grup criminal que ha tingut una elevada activitat delictiva en els últims mesos, per la qual cosa la investigació continua oberta a efectes d'identificar i localitzar la resta d'integrants.Els dos detinguts, que tenen nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia d'Amposta i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.