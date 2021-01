Una quarantena de voluntaris espigolen mandarines a Santa Bàrbara per donar-les a entitats socials

Denúncies d'incompliments

La Fundació Espigoladors disposa de 1.500 voluntaris

Des de bon matí, els voluntaris han collit mandarines sense parar ni un segon i han omplert desenes de caixes que es portaran a entitats socials perquè les reparteixin entre les persones més vulnerables. En Marc Farrés, responsable de l'àrea d'Espigolaments de la Fundació Espigoladors, explica que l'objectiu de les espigolades és recollir tots els productes que no s'han collit durant la campanya per tal que no es quedin als arbres. «Des de la fundació el que fem és prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari; en anys com, aquest amb grans volums de fruita que es queden als arbres, la nostra tasca social, voluntària, és de venir al camp i recuperar tota aquesta fruita i entregar-la a persones que ho necessiten», ha destacat.En la jornada solidària d'aquest dissabte tenen previst espigolar al voltant de 5.000 i 6.000 quilos de mandarines, que se sumaran als 30.000 que ja han recuperat des del començament de la campanya de cítrics. En les nou espigolades organitzades hi han participat uns 200 voluntaris. Amb tot, des de l'entitat fan una crida al voluntariat, ja que encaren la recta final de la collita de les mandarines i ben aviat engegaran la recol·lecta de les taronges. «Demanem que ens vinguin a donar un cop de mà en aquests temps convulsos, tothom pot aportar el seu gra de sorra venint unes hores al camp», ha assenyalat Farrés.Una de les voluntàries que no ha dubtat a tornar a participar en una espigolada és la Laura Mauri. Aquesta veïna d'Ulldecona ha qualificat el projecte dels Espigoladors de «genial» i ha assegurat que fan una tasca importantíssima per a la societat. «Em sembla terrible la quantitat de cítrics que es llença cada any per les incongruències del mercat, per com s'estan pagant els productes i per les dificultats que tenen els productors; les espigolades són una manera fantàstica de tancar un cicle i que es doni vida a aquesta producció», ha valorat.La setmana passada, Unió de Pagesos va denunciar que empreses compradores de cítrics estan incomplint els acords de compravenda amb productors de les Terres de l'Ebre, deixant la fruita als arbres i posant en perill la viabilitat d'aquestes explotacions. Segons el sindicat agrari, afecta especialment productors individuals, que no són membres de cooperatives ni organitzacions.Així, els agricultors calculen que amb l'incompliment dels contractes, pels quals els compradors es fan càrrec de collir la fruita, es deixa entre el 40 i el 70% de la producció als arbres . Això, segons Unió de Pagesos, ha suposat pèrdues de més de 7 milions d'euros respecte als ingressos previstos i ha provocat que no es cullin unes 40.000 tones de mandarines. Com a conseqüència d'aquesta situació, una vintena de productors del Baix Ebre i el Montsià s'han adreçat a la fundació per donar part de la seva collita des del novembre de l'any passat.La Fundació Espigoladors es va crear l'any 2014 amb l'objectiu d'impulsar l'aprofitament alimentari, garantir el dret a una alimentació saludable per a tothom i generar oportunitats laborals per a persones amb risc d'exclusió social. Des de llavors, la xarxa de voluntaris ha crescut i ja suma 1.500 persones a la seva borsa. L'entitat, ubicada al Prat de Llobregat, s'ha estès per l'àrea metropolitana, al Maresme, i les comarques tarragonines i ebrenques des de l'abril passat.A banda de les activitats de recollida d'hortalisses i fruita, la fundació també té un obrador on s'elaboren conserves vegetals dels excedents dels aliments. Així mateix, també fa campanyes de sensibilització i projectes educatius a les escoles i tallers sobre el malbaratament alimentari.