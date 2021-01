Els comuns proposen un pacte per l'Ebre per replantejar el model de gestió de l'aigua

Objectius i actuacions que preveu la proposta de pacte

«Catalunya fa massa anys que no té una política territorial clara», ha criticat Albiach, que ha lamentat que no hi ha hagut ningú al Govern que hagi pensat «en la Catalunya buida». Amb el pacte, creuen, es podrà seguir amb el progrés però «amb equitat territorial». La candidata ha remarcat que a les Terres de l'Ebre «pateixen un menor desenvolupament social i econòmic», tenen una renda més baixa i unes infraestructures menys preparades.Per la seva banda, Jordan ha assegurat que el model actual és «insostenible» perquè s'aprofita tots els recursos de l'Ebre per portar-los fora de la Conca. Segons ha assenyalat, els cabals del riu estan disminuint pels «mini-transvasaments» que es fan, així com per les conseqüències del canvi climàtic. Un altre perill és el «model faraònic» del sistema de regadiu, que ha alertat que està «eixugant» el riu.El pacte que proposen els comuns té com a objectius reduir «de manera progressiva i substancial» la «dependència» de les comarques del Camp de Tarragona del cabal de l'Ebre. En aquest sentit, el candidat per Tarragona, Jordi Jordan, ha remarcat que cada any 75 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre estan destinats a 36 municipis i 26 grans indústries del Camp. També proposen que s'estudiï els efectes del canvi climàtic a les Terres de l'Ebre, que s'impulsi mesures per estalviar recursos hídrics en tots els àmbits, ja sigui el residencial, l'agricultura o el turisme; i que s'impulsi l'economia circular dins el cicle de l'aigua.Com a actuacions concretes, volen establir un programa de reduccions de transferències de l'Ebre a Tarragona, reduir el flux de sediments riu amunt per poder preservar el Delta i impulsar inversions per en la recuperació de la promoció i innovació econòmica i ambiental.Els comuns demanen que totes les candidatures a les eleccions catalanes es pronunciïn sobre aquest pacte, que creuen que hauria d'incloure un ampli ventall d'agents. Concretament, volen que el lideri la Generalitat i que en formi part el govern de l'Estat, totes les forces amb presència al Parlament, les entitats o consorcis territorials que gestionen la política hidràulica del territori, entitats ambientalistes –com la plataforma en defensa de l'Ebre-, comunitats de regants i representants de la pagesia.El pacte, inspirat en un acord similar sobre el Ter el 2017, implicaria la creació d'una taula cientifico-tècnica amb persones de reconegut prestigi en l'àmbit perquè puguin fer anàlisis i estudis sobre la situació, així com la constitució d'un consell civil i polític per fer seguiment dels acords del pacte, així com l'impuls d'un programa de participació de la societat civil.