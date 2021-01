Investiguen dues persones per pescar tonyina vermella a l'Ametlla de Mar en època de veda

El producte confiscat va ser lliurat a Càritas Diocesana

El Seprona investiga dos veïns de l'Ametlla de Mar per un suposat delicte contra els recursos naturals i del medi ambient en haver capturat exemplars de tonyina vermella en època de veda.El cos de la Guàrdia Civil va establir diversos controls a ports de baixa activitat comercial per ser aquests idonis per a la descàrrega de productes pesquers capturats il·legalment.Així durant la tarda del passat divendres en un d'aquests operatius establert al port de l'Ametlla de Mar, va ser detectada una embarcació rígida que es disposava a efectuar l'amarrament. Posteriorment el patró i un acompanyant treien de l'embarcació unes galledes i els introduïen en un vehicle estacionat en el recinte portuari. En sospitar que es poguessin estar realitzant alguna activitat irregular es va procedir a la seva identificació al mateix temps que s'inspeccionava el vehicle, comprovant com a l'interior dels envasos que havien introduït hi havia diverses parts de tonyina vermella trossejada, sense cap, vísceres ni cua, amb un pes aproximat de 45 quilos.Per aquest motiu es va procedir a la confiscació del producte, prenent declaració en qualitat d'investigats a dos veïns residents a la comarca del Baix Ebre com a responsables de la captura, per la comissió d'un presumpte delicte contra els recursos naturals i del medi ambient.Després de comprovar que el producte era apte per al consum humà va ser lliurat a Càritas Diocesana.