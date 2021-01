Instal·laran a Amposta un centre logístic per distribuir roba infantil

Un empresari valencià ha adquirit les naus de Coenia al polígon l'Oriola

Actualitzada 28/01/2021 a les 09:44

Un empresari valencià ha adquirit les naus de l'empresa Coenia a polígon de l'Oriola d'Amposta per instal·lar un centre logístic per distribuir roba infantil. Es tracta d'una parcel·la de més de 52.000 m2 amb 25.000 m2 d'instal·lacions industrials dividides en dos grans naus de 12.500 m2 cada una.Està previst que les instal·lacions es lloguin a l'empresa ampostina Nath, que recentment s'ha fet càrrec de marques de roba infantil com TUC TUC, TCN, Ory o Canada House.Segons ha explicat l'alcalde Adam Tomàs, el projecte empresarial es posarà en marxa «immediatament», i les previsions són de generar a mig termini uns 100 llocs de treball i una inversió de diversos milions d'euros.Les naus eren «l'actiu immobiliari industrial més gran que quedava fora de funcionament des que va esclatar la crisi immobiliària», ha afegit Tomàs. L'operació permetrà a l'Ajuntament d'Amposta recuperar 378.000 euros de deute pels impostos pendents.