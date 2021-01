Detingut per un robatori amb força en un establiment d'alimentació de Tortosa

Les càmeres de seguretat van permetre obtenir una descripció acurada del lladre

Actualitzada 28/01/2021 a les 15:06

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns un home, de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tortosa, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.Els fets van succeir la nit de diumenge quan el detingut va entrar a robar en un establiment d'alimentació de la plaça Ramón Cabrera.Al dia següent el propietari va comprovar que li havien trencat el vidre de la porta d'entrada i li havien sostret diferents peces d'alimentació i 490 euros en efectiu.Gràcies a les càmeres de seguretat els agents van obtenir una descripció acurada del lladre i va ser cap a les 09.30 hores que van trobar-lo a la plaça de Montserrat de Tortosa.En l'escorcoll van localitzar-li una bossa de diners en metàl·lic els quals no va poder justificar la seva procedència. Per tot això, els Mossos d'Esquadra van detenir-lo pel robatori amb força.L'arrestat va passar dimarts a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.