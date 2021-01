Llum verda a l'accelerador lineal de Tortosa

El pròxim 1 de febrer es procedirà al desmuntatge de l'anterior accelerador de l'Hospital de la Santa Creu

Actualitzada 27/01/2021 a les 12:15

El Consejo de Seguridad Nuclear va autoritzar el passat 20 de gener la instal·lació provisional del nou accelerador lineal a l'Hospital de la Santa Creu. L'aparell està previst que s'ubiqui definitavament al nou edifici oncològic de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.A partir del pròxim 1 de febrer començarà el procés de desmuntatge de l'anterior accelerador, situat a l'Hospital de la Santa Creu, i el posterior muntatge del nou equipament. Aquest procés té una durada aproximada de 2 mesos i el realitzarà l'empresa especialitzada VARIAN Medical System.Posteriorment, l'aparell s'ha de calibrar amb la màxima minuciositat, que sol suposar un procés de 4 mesos, per tal d'adequar-lo a les normes internacionals de funcionament. Un cop instal·lat se'n muntarà un de les mateixes característiques a l'Hospital de Reus, que permetrà en el futur un intercanvi de tecnologia i de pacients entre els dos aparells «bessons».Els pacients que actualment estiguin rebent aquest tipus de tractament se seguiran atenent a l'Hospital Sant Joan de Reus mentre duri el procés d'instal·lació del nou accelerador.L'accelerador lineal és un aparell que utilitza radiacions ionitzants amb diversos tipus d'energia en els tractaments de neoplàsies. Es tracta d'un aparell que permet al professional atacar de forma molt precisa el teixit maligne i evita malmetre el teixit sa.El conveni entre la Fundació Amancio Ortega i Salut del passat 7 de juny de 2018 contempla la instal·lació de 18 acceleradors lineals per tot el territori. El de Tortosa es va programar cap al final, ja que l'accelerador de l'Hospital de la Santa Creu era dels més joves entre els candidats a canviar-se de Catalunya.Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre, ha destacat « que actualment hi ha 23 pacients que es poden tractar aquí al territori, i el feedback rebut és molt positiu, ja que podem brindar una atenció molt més propera i personalitzada». Lleixà ha lamentat «el retard d'aquesta instal·lació, ja que instal·lar-lo directament al nou edifici oncològic del Verge de la Cinta hauria evitat el desplaçament de pacients».