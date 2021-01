L'hospital de Jesús, a Tortosa, deixa de rebre nous ingressos a causa d'un brot que afecta 50 pacients

Activitat desprogramada

A l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on s'atenen els pacients aguts i crítics, hi ha actualment 29 pacients ingressats a l'UCI, 24 dels quals amb covid-19. A planta hi ha de 27 pacients contagiats de la malaltia. De la seva banda, l'hospital comarcal d'Amposta suma divuit pacients ingressats per covid-19 i l'hospital comarcal de Móra d'Ebre en té quatre.El Verge de la Cinta seguirà atenent la cirurgia urgent, oncològica i no ajornable, mentre que la resta d'intervencions s'atendran, sempre que sigui possible, a la resta de centres del territori. Les consultes externes només faran primeres visites preferents de forma presencial. La resta de consultes -segones visites, controls, etc- es faran per via telemàtica. Des del centre s'estan estudiant mesures per restringir visites i acompanyants degut a l'alta incidència de la covid-19 en la comunitat.L'hospital d'Amposta ha desprogramat la cirurgia amb ingrés, ha suspès algunes proves especials, ha reduït les consultes i visites, i desprogramarà part de la cirurgia sense ingrés, ja que a partir de dijous s'habilitarà l'antiga residència de gent gran d'Amposta com a centre per a atendre pacients de Terres de l'Ebre amb necessitats de cures intermèdies.