Agricultura anuncia ajudes per recuperar les oliveres danyades pel Filomena

El Departament estima que més d'11.000 hectàrees de l'Ebre i el Camp de Tarragona han quedat malmeses

Actualitzada 27/01/2021 a les 17:18

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat una línia d'ajuts destinats a recuperar el potencial productiu de les oliveres després del temporal de neu Filomena. Ho ha explicat aquest matí en el decurs d'una visita a una finca d'oliveres d'Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta, per conèixer de primera mà els danys originats pel temporal a aquest cultiu.



Segons ha explicat la consellera Jordà, «estem determinats a fer un seguit d'accions per ajudar al sector de l'olivera, unes a curt termini i altres a més llarg termini». El Departament d'Agricultura preveu convocar en breu una Taula de l'Oli per anunciar i acabar de perfilar aquests ajuts.La nevada del 9 i 10 de gener ha afectat principalment el conreu de l'olivera. Els municipis més afectats són aquells on el gruix de neu va ser considerable i el pes de la neu va provocar el trencament de branques. Les oliveres són arbres amb fulla perenne i la neu s'hi acumula.Tècnics del Departament han realitzat la valoració dels danys que la nevada ha deixat principalment al conreu de l'olivera. El càlcul total és de 46.383 hectàrees: 34.633 a la zona de Lleida, 8.750 a les Terres de l'Ebre i 3.000 al Camp de Tarragona. Les comarques més afectades són les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat.La nevada es va produir quan s'havia acabat la collita, però caldrà veure quina serà l'afectació sobre la collita d'enguany.