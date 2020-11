Destrueixen una granada de morter i dues de mà de la Guerra Civil trobades a Bítem i Gandesa

La celeritat amb la qual van actuar els especialistes, va evitar l'explosió involuntària i incontrolada d'un dels artefactes

Actualitzada 27/11/2020 a les 12:45

Què fer si es localitza un artefacte?

Agents de l'Equip de Desactivació d'Explosius (EDEX) de la Guàrdia Civil de Tarragona van destruir el passat cap de setmana un projectil de morter i dues granades de mà de la Guerra Civil trobats en Bítem i Gandesa, respectivament.El primer descobriment el va fer un agricultor, quan es trobava realitzant tasques agrícoles en una finca de la seva propietat a Bítem, poble adscrit al municipi de Tortosa. Es tracta d'una granada de morter model valero de 81 mm, sense espoleta però amb càrrega.D'altra banda, les granades de mà les va trobar un veí quan practicava senderisme per la Serra de Santa Madrona del terme municipal de Gandesa. Una era de tipus bola de llit i l'altra universal, les quals no havien arribat a fer explotar i es trobaven en molt mal estat de conservació.Una vegada la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquests fets l'Equip de Desactivació d'Explosius i NRBQ es van posar en contacte amb les persones que van realitzar el descobriment, traslladant-se seguidament fins al lloc de les troballes. Després de prendre les mesures de seguretat necessàries, es va procedir a la seva destrucció en un paratge pròxim en tots dos casos. La celeritat amb la qual van actuar els especialistes, va evitar l'explosió involuntària i incontrolada d'un dels artefactes.Tal com explica la benemèrita, la província de Tarragona és una de les moltes afectades en el conflicte de la Guerra Civil, per la qual cosa és freqüent trobar avui dia artefactes, projectils i municions utilitzats en aquesta batalla.En cas de trobar un artefacte, la Guàrdia Civil recomana no manipular-lo o traslladen a cap lloc, per no posar en risc la nostra vida.Cal tenir en compte que aquest material segueix en la majoria dels casos conservant les propietats explosives per a les quals van ser fabricat, independentment de l'aspecte exterior que tinguin i que donin lloc a deduccions errònies que la seva manipulació manca de risc o perill.Per això, cal senyalitzar el lloc de la troballa a fi de no oblidar-se del lloc i comunicar el fet pel mitjà més ràpid a les autoritats competents perquè es desplacin al lloc de la troballa. És important romandre en el lloc fins a l'arribada de la patrulla policial evitant que algú pugui acostar-se a aquest.