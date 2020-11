La xertolina Laia Viñas guanya el Premi Documenta ex-aequo

El jurat del Premi Documenta, format per Pau Vidal, Marina Espasa, Albert Forns, Eric del Arco i Eugènia Broggi, ha decidit atorgar el guardó en modalitat ex-aequo a la xertolina Laia Viñas, per la novel·la Les closques. També ha estat guardonada Irene Pujadas pel recull de contes Els desperfectes.El jurat ha remarcat que «ha estat la convocatòria més disputada i insòlita dels últims anys». De fet, han recordat que la convocatòria de l'any passat va quedar deserta, mentre que aquest any cada membre del jurat ha votat i defensat un manuscrit diferent. «La discòrdia entre tots nosaltres, però, no era excloent ni combativa: tots teníem, en realitat, més d’un favorit». El llibre es publicarà a L’Altra Editorial el dia 10 de març.

El jurat ha recalcat que «aquest any, i serveixi això com a nota d’optimisme en temps convulsos, i en contra dels discursos apocalíptics sobre la qualitat i la salut de la nostra literatura, hi havia molts manuscrits premiables, i el nivell general era molt alt».



L'última, i única, vegada que hi ha hagut un ex-aequo al Premi Documenta va ser l’any 1998, ara en fa vint-i-dos, i va recaure en Vicenç Pagès Jordà per En companyia de l’altre i Sebastià Alzamora per L’extinció.



De la novel·la Les closques, de Laia Viñas, el jurat ha remarcat «la maduresa literària i la complexitat narrativa, sorprenents en una escriptora tan jove, l’elaboració estilística i la boníssima construcció dels personatges, així com l’ambició i la qualitat de la llengua». La història arrenca amb el retrobament de l’Arnau amb la seva filla després d’anys sense tenir-hi contacte.



Nascuda a Xerta (Tarragona) el 1997, Laia Viñas va estudiar Periodisme i s'ha seguit formant a Radiofònics, passant per diferents emissores com Ser Catalunya o COPE Barcelona, tot i que va començar a mitjans locals com el Setmanari l'Ebre i Imagina Ràdio. Actualment, escriu articles al web d'Onada Feminista de RNE.