La Diputació de Tarragona avança els tràmits per construir la nova carretera del Poble Nou

La institució aprova l'expedient per contractar la redacció del projecte i l'estudi ambiental

Actualitzada 26/11/2020 a les 13:34

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat l'expedient de contractació per redactar el projecte constructiu i l'estudi d'impacte ambiental de la nova carretera de Sant Carles de la Ràpita al Poble Nou del Delta (Amposta). La institució «vol guanyar temps» i avançar els tràmits per executar l'obra quan el tram sigui de la seva titularitat. Cal que la Generalitat aprovi el Pla Zonal de Carreteres que contempla el traspàs perquè la carretera, que és dels ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, s'incorpori a la xarxa de carreteres de la Diputació. El pressupost de contractació dels estudis és de 125.841,51 euros. L'obra ha de refer i millorar gairebé 10 quilòmetres de via fins al Poble Nou del Delta.