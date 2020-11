L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'oposa al nou parc eòlic de l'Ametlló

Tramuntana V autoritzat a la Terra Alta

El parc eòlic l'Ametlló d'EFENER E3 es va registrar a la Ponència d'Energies Renovables el 29 d'octubre per passar el tràmit sobre la viabilitat del seu emplaçament. És una central amb 10 aerogeneradors, d'uns 180 metres d'altura, i que produirà 36 MW de potència. Els 7 molins que es projecten al terme municipal de l'Ametlla de Mar van situats a les Vinyasses, entre les partides Cova del Duc i Baldiras. L'alcalde Jordi Gaseni ha explicat que es tracta de la zona del Pla de Barrera, amb molts cultius d'olivera i garrofa però també amb moltes cases habitades. «Entenem que afecta molts propietaris perquè suposa una pèrdua de valor de les finques», ha defensat Gaseni. Als arguments contraris s'hi sumen l'impacte visual i paisatgístic de les grans torres de vent i fins i tot els sorolls que generen i que poden molestar els veïns que resideixen a la zona.L'alcalde de l'Ametlla de Mar ha dit que des del consistori s'aposta per contribuir en el desenvolupament de les energies renovables amb projectes d'energia solar en els quals ja estan treballant. «No perjudica tant i les plaques es concentren en finques sense molestar els veïns. Amb l'eòlica, se'n beneficia qui cobra un lloguer per la finca, però afecta negativament a tots els del voltant perquè pensem que els terrenys perden valor», ha defensat. Gaseni ha reconegut que el posicionament del consistori «ha estat molt meditat» perquè les arques municipals necessiten «aquestes entrades econòmiques» però que els perjudicis pesaven més que els beneficis, en conjunt.«Estem moralment obligats a aportar a les renovables perquè la nostra lluita contra les nuclears és històrica però no ens encegarem i tot ha de tenir una lògica i un equilibri», ha dit Gaseni. L'Ajuntament prepara els informes per presentar-los a la Ponència d'Energies Renovables. «El consistori està majoritàriament en contra del projecte de l'Ametlló i volem que la Ponència sàpigua, més enllà de les qüestions tècniques, que és una qüestió de voluntat política. No estem per la labor i encara que sigui tècnicament immaculat que no ens imposin un projecte des de fora», ha demanat l'alcalde de l'Ametlla de Mar.La Ponència Ambiental ha donat llum verda a la ubicació d'un dels dos últims parcs eòlics projectats a la Terra Alta que quedaven a tràmit. Tot i l'oposició ferma dels agents polítics, socials i econòmics de la comarca, la central Tramuntana V que es projecta a Gandesa ha rebut llum verda de l'òrgan tècnic en l'última sessió d'aquest mes de novembre. L'empresa Energia Eolica Tramontana SL havia presentat un paquet de cinc centrals, de 9 aerogeneradors cadascuna, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Els altres quatre han estat desestimats, també el Tramuntana IV entre Corbera d'Ebre i Gandesa.L'acord de la Ponència assenyala que l'emplaçament d'un dels aerogeneradors de la central Tramuntana V, el T5-5, afecta el patrimoni cultural per la proximitat a un jaciment arqueològic documentat en superfície a la Cendrosa de Cassol, del qual hi ha evidències, i que «quedaria completament compromès» per la proximitat de la plataforma eòlica.El pronunciament no garanteix que el projecte superi el procés d'avaluació de l'impacte ambiental i la tramitació del projecte i es reclama a la promotora que no s'obrin nous camins per construir-lo, que no «interfereixi amb els actius del territori basats en l'entorn natural i el paisatge», i un informe ambiental que «avaluï l'impacte del parc eòlic conjuntament amb la resta de parcs existents i en tramitació», l'impacte visual dels molins de vent «sobre el mirador del Coll del Moro i els itineraris entre Caseres i Falset, i entre Gandesa i Horta de Sant Joan». També es desaconsella l'emplaçament de l'aerogenerador T5-4 per la seva proximitat a la zona arqueològica Coll del Moro i a l'espai històric de la Batalla de l'Ebre Coll del Moro.