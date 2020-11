El Gepec recull fons per comprar finques i crear una «reserva» d'oliveres monumentals a les Terres de l'Ebre

El grup ecologista lamenta que la llei aprovada pel Parlament és massa laxa i no protegeix tots els exemplars

Actualitzada 26/11/2020 a les 19:15

El grup ecologista Gepec recull fons per comprar finques i crear una «reserva» d'oliveres monumentals a les Terres de l'Ebre que garanteixi la protecció dels exemplars de major valor patrimonial. Lamenten que la llei aprovada pel Parlament és massa laxa i no preserva tots els exemplars. Per això, proposen un projecte que fomenti la producció d'oli seguint un model d'agricultura ecològica que beneficiï els pagesos, accions per potenciar la fauna a les finques, restauració d'elements patrimonials així com itineraris i material gràfic de difusió. Tot plegat estarà vinculat també a un projecte educatiu i de sensibilització iniciat enguany amb el nom 'Oliveres vives, territori viu', per acostar la població infantil a aquest patrimoni.