El Consell Comarcal del Baix Ebre incrementa un 10% el pressupost del 2021

La partida més important dels ingressos és la de les transferències corrents, de 17.805.569,29 euros, amb un increment del 6,55 % respecte al 2020. Correspon a la prestació de les competències delegades, sobretot per part de la Generalitat i els ajuntaments, en matèries com l'educació, el sanejament, el contracte programa de serveis socials i programes del Servei d'Ocupació de Catalunya, entre altres.També s'incrementa el capítol de transferències de capital, en aquest cas un 62,29%, fins a 1.472.539,70 euros. El pressupost per inversions és d'1.847.483,70 euros, un 63,99% més que el 2020. 1,3 milions d'euros es destinaran a millorar les estacions depuradores d'aigües residuals, es remodelarà l'EDAR de Tivenys i es farà el projecte de l'EDAR de l’Ametlla de Mar-l'Almadrava. A més a més, s'instal·larà enllumenat a la Via Verda entre Tortosa i Roquetes. L'actuació tindrà un cost de 185.000 euros.El pressupost 2021 contempla la millora de l'eficiència energètica de l'edifici comarcal, una actuació amb un cost de 200.000 euros i que serà subvencionada pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). S'adequarà la instal·lació fotovoltaica del sostre de l'edifici, es renovarà el sistema de climatització, se substituiran els punts de llum pendents per plafons de LED i es milloraran els tancaments exteriors per millorar-ne l'estanquitat.Altres inversions són l'adequació de pisos socials a Camarles (20.000 euros), la construcció i adequació d'un espai per a la brigada (45.000 euros) i inversions en equipaments turístics (60.000 euros). La societat mercantil Baix Ebre Innova tindrà un pressupost de 162.075,31 euros. La societat presta el servei de viver d'empreses, centre de negocis i formació ocupacional.El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha explicat que la proposta de pressupost s'ha treballat «entre els dos socis de govern», ERC i Movem, però que «també ha buscat la complicitat dels grups de l'oposició».