Actualitzada 26/11/2020 a les 12:00

El ple del Consell Comarcal ha aprovat de forma inicial dos projectes per consolidar el tram del GR99 que creua la comarca. D'una banda, es destinaran 90.000 euros a senyalitzar el tram del sender i altres subrutes –Ribera d'Ebre Camí de Sirga-Camí de Riu-, així com 205.000 euros per arranjar i rehabilitar trams del Camí de Sirga a Riba-roja d'Ebre, Flix i consolidar el ferm del pas de l'Ase. El finançament d'aquests projectes provindrà del programa Feder 2014-2020 de la Unió Europea així com del Pla de Foment Territorial de Turisme de Catalunya i els municipis de la comarca.