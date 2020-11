Els ajuntaments del Delta de l'Ebre rebutgen en bloc el pla d'actuacions de l'Estat

«Els plantejaments presentats ens condemnen a seguir perdent metres de la línia de costa, ens condemnen a seguir veient com any rere any la mar s'engoleix el nostre territori», assegura el text. La moció lamenta també que el document s'hagi redactat sense tenir en compte la sensibilitat ni les demandes del territori i és una mostra més de la inacció pública que històricament ha patit el Delta: «ens trobem davant d'un document que torna a posar novament de manifest la manca de voluntat i d'una aposta decidida per donar resposta a les problemàtiques que actualment té el Delta de l'Ebre i la seva gent a causa de la inexistent acció pública per part de les administracions competents».Un cop aprovada pels ajuntaments i les comunitats, la Taula de Consens enviarà ara la moció a la trentena d'entitats adherides per a que en el termini d’una setmana, puguin prendre el mateix acord i fer-lo públic. Finalment, comunicarà l'aprovació d’aquesta moció al Ministeri per a la Transició Ecològica, a la presidència del Govern Espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Govern Català, al Parlament de Catalunya i als respectius grups parlamentaris.«Seguirem amatents al desenvolupament de la redacció definitiva d'aquesta Estratègia Delta, i seguirem treballant per fer entendre que davant l'extrema fragilitat del Delta i les amenaces de futur per al nostre territori, només existeix un camí: el consens entre les diferents administracions implicades i els agents del nostre territori. I des del territori tenim clar que el Pla Delta és el full de ruta a seguir per aconseguir donar resposta als reptes de present i de futur del Delta de l'Ebre», conclou la moció. A banda dels ajuntaments, les Comunitats de Regants de l'Esquerra i la Dreta de l'Ebre ja han mostrat també la seva oposició a la proposta avançada pel govern espanyol.