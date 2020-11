El Copate haurà de derivar residus urbans del Baix Ebre i Montsià a l'abocador de Tivissa

«Mentre es desenvolupa el pla urbanístic per poder ampliar l'abocador de Mas de Barberans, ens veiem obligats a traslladar part dels residus a altres instal·lacions. Hem optat per Tivissa per la proximitat», ha manifestat Alginet, tot recordant que aquest projecte és una necessitat per a l'ens, atès que les instal·lacions es troben al límit.De fet, l'increment del pressupost de l'exercici vinent ve condicionat, precisament, per la gestió de residus: el cànon que fixa l'Agència de Residus de Catalunya puja fins un 11% i caldrà fer front a la gestió externa d'una part de la fracció resta. En total, el servei s'encarirà doncs un 13%, segons els càlculs de l'organisme.Els comptes també preveuen incorporar un reforç tècnic de les àrees de la Reserva de la Biosfera i Energia, concretament, quatre tècnics més –amb un increment del capítol de personal en 50.000 euros. Amb tot, ha avançat Alginet, hi haurà una retallada del 25% de les despeses de desplaçaments de tot el personal tècnic i polític, una reducció de les retribucions als òrgans de govern de 50.500 euros a 48.760 euros i una menor despesa de la partida de protocol, que passarà de 7.000 a 3.000 euros. També s'inclou una inversió de 110.000 euros per a la instal·lació de plaques solars a l’abocador de Mas de Barberans per autoconsum a la planta de tractament de lixiviats.Pel que fa a l'àrea de Salubritat, està previst que la Generalitat aporti 850.000 euros pel control de la població de mosquit i mosca negra a l'Ebre. El Copate, mentrestant, negocia la signatura d'un conveni a quatre anys amb la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments per blindar el finançament dels tractaments.El pressupost també inclou les partides necessàries per abordar les operacions del darrer any del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Ebrebiosfera. La previsió és que al llarg de 2021 quedin definides l'estratègia per la transició energètica a les Terres de l’Ebre, el pla de foment del consum de biomassa i la creació del banc de terres.Alginet ha explicat que els comptes han estat elaborats entre els socis de govern dins de l'ens, ERC, Movem Terres de l'Ebre i PSC, tot precisant que van ser presentats dies enrere als grups que es troben a l'oposició. Els representants dels partits hauran de votar-los aquest dijous en la junta general telemàtica convocada.