La pressió assistencial als hospitals ebrencs no remet i l'ocupació de l'UCI segueix sent alta

La reobertura per trams no arriba en les mateixes condicions assistencials que la desescalada de l'estiu. El delegat del Govern a l'Ebre ha insistit en aquesta circumstància per demanar responsabilitat a la ciutadania. «Demanem a la gent que facin cas de les mesures que ja recorden els restauradors perquè serà com ens en sortirem millor», ha dit. De les dades epidemiològiques amb les quals s'arribi el 6 de desembre, dependrà que el territori pugui entrar al segon tram de la reobertura. Per això s'alerta que hi ha excés de relaxament, un fet que reflecteixen les sancions que Policies Locals i Mossos d'Esquadra estan posant les últimes setmanes.De 160 denúncies fa una setmana, s'ha passat a 112 aquesta però han augmentat per incompliments de la mobilitat, tant pel toc de queda com pels confinaments municipals i perimetrals, i també per no portar mascareta. «No és que la portin malament, són denuncies per no portar-la i és un clar reflex del relaxament que no ens podem permetre», ha dit Pallarés. Des de l'inici de la segona onada, Mossos i Policies Locals han posat 930 denúncies al territori.El nombre d'ingressats per covid als hospitals ebrencs es manté alt des de fa setmanes. 22 persones segueixen a l'UCI del Verge de la Cinta –on de mitjana passen 30 dies-, i també hi ha 10 hospitalitzats a planta en aquest hospital. A l'Hospital de la Santa Creu de Jesús hi ha 14 pacients covid ingressats, 3 a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i 17 a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Salut manté també la zona de pre-triatge de les urgències hospitalàries a la Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa.Els brots a les residències d'avis estan estabilitzats, amb dos focus que encara preocupen a la residència Natzaret de Móra d'Ebre i la Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, però la incidència del virus als centres educatius s'ha reduït molt i són pocs els grups que estan actualment aïllats.