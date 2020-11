Comença la reparació a platja de la Marquesa de Deltebre després dels últims temporals

Els treballs consisteixen en el moviment de sorra procedent de la zona nord de l'istme del Fangar

La Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica ha iniciat aquest dimarts els treballs d'aportació de sorra per reparar l'erosió de la duna litoral de la platja de la Marquesa, a Deltebre, després dels últims temporals.En concret, l'actuació consisteix a reforçar aquesta platja situada al Delta de l'Ebre en una zona d'uns 500 metres de longitud que ha quedat molt afeblida en els últims temporals de llevant, amb una amplada de platja d'entre 15 i 25 metres.Els treballs, que es faran durant aquesta setmana, consisteixen en el moviment de sorra procedent de la zona nord de l'istme del Fangar, a uns 2 quilòmetres al nord de la Marquesa.La sorra s'abocarà al front costaner a l'inici de l'istme del Fangar en un tram lineal d'uns 500 metres on el mar ha erosionat les platges afectant el cordó litoral existent. Amb l'eixamplament de la platja s'afavorirà la seva protecció enfront de futurs temporals.Els últims temporals de llevant a la zona, durant els dies 20 a el 22 d'octubre i del 4 al 8 de novembre, han erosionat les platges del Delta de l'Ebre, que pateixen recurrentment aquest tipus d'episodis causa de les seves particulars característiques.L'últim d'ells ha afectat la platja de la Marquesa, on es va observar una important erosió al cordó litoral a l'inici de l'istme del Fangar, al nord del Delta.Això va afectar les aportacions de sorra que s'havien realitzat amb anterioritat i l'estabilitat dels cordons dunars, que precisen d'una amplada de platja seca al seu front per actuar com a mecanisme dissipador d'energia, fent la platja més vulnerable davant futurs atacs per l'onatge.El mecanisme dissipador d'energia està en funció del volum de sorra que es disposa per esmorteir l'energia de l'onatge quan arriba a les platges.El dèficit sedimentari de sorres que pateix la zona afecta l'estabilitat, funcionalitat i protecció de les platges i dels terrenys i activitats confrontants.