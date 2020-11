Alcanar presenta al·legacions al projecte d'Enagás per abandonar els pous del Castor

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:25

L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat aquesta setmana al·legacions al projecte d'Enagás per segellar definitivament i abandonar els pous del fallit magatzem de gas submarí Castor. El consistori ha treballat conjuntament en la seva preparació amb la Plataforma Ciutadania en Defensa de les Terres del Sénia, que ha apuntat mancances en l'estudi d'impacte ambiental i en aspectes relatius a la seguretat de les persones i l'ecosistema, concretament, en els mecanismes d'alerta a les poblacions properes pel risc sísmic així com la possibilitat que es puguin produir vessaments d'hidrocarburs durant l'operació. El govern municipal, per la seva banda, vol saber la previsió del govern espanyol per desmantellar la planta terrestre, pròxima a Alcanar.