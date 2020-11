Reprenen les tasques per emergir el cos del mosso sinistrat en l'avioneta

Actualitzada 22/11/2020 a les 18:52

Aquesta setmana es reprenen les tasques per aconseguir fer emergir el cos sense vida del mosso de la Unitat de Cambrils, David Garcia, que va perdre la vida quan l’avioneta en què viatjava amb un altre pilot es va accidentar davant de la costa de Deltebre el passat 3 de novembre. Segons fonts de la Guàrdia Civil, l’operació que es du a terme des de fa dies per rescatar les restes es van haver de suspendre el passat divendres a causa del mal temps. Les mateixes fonts apunten que aquesta setmana que comença serà clau per poder completar l’operatiu que va començar el passat 13 de novembre.

Durant tota la setmana passada Dotze submarinistes del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subactuàticas) de la Guàrdia Civil que participen en l’operatiu han estat aclimatant-se. D’altra banda, també s’hi han estat duent a terme treballs tècnics amb el robot per tal d’assegurar la ubicació exacta del bimotor que va caure al mar a 113 metres de profunditat i on es troba el cadàver. La Guàrdia Civil confia a poder completar el rescat després que el mal temps –desfavorable per a realitzar immersions amb seguretat– obligués a interrompre’l el passat divendres. La base del dispositiu s’ha establert a Sant Carles de la Ràpita i, a banda de les unitats subaquàtiques i el servei marítim de la Guàrdia Civil, participa la patrullera riu Francolí.

El mosso David Garcia tornava a l’aeroclub de Reus des d’Eivissa amb un altre pilot, Marc Francesch, el passat 3 de novembre quan, a mitja tarda es va deixar de tenir notícies del bimotor. Dies després, el 9 de novembre, dos vaixells de l’Armada que participaven en la recerca de l’aeronau desapareguda, van trobar-ne les restes a més de 100 metres de profunditat davant del delta de l’Ebre. El passat dimecres, 11 de novembre, uns pescadors de Castelló trobaven surant el cos de Marc Francesch, l’altre pilot mort durant l’accident i es confirmava que les restes del mosso d’esquadra continuaven submergides a l’interior de l’avioneta sinistrada al fons marí. La Guàrdia Civil ha estat analitzant si és viable elevar l’aeronau amb globus de flotació per treballar a menys profunditat o si es pot reflotar fins a la superfície.