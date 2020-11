Creixen els afiliats a la Seguretat Social a l'Ebre al tercer trimestre tot i la crisi del coronavirus

«Si bé el sector de l'hostaleria i l'oci ha patit de ple els efectes de la pandèmia com a tot arreu, altres sectors com la indústria alimentària o els serveis col·lectius han crescut considerablement. En tot cas, hem d'anar amb molta precaució a l'hora d'interpretar les dades, ja que els afectats pels ERTOs es continuen comptabilitzant com a cotitzants», matisa el director de la Càtedra, Juan Antonio Duro.Les dades del tercer semestre –amb 53.125 afiliats en total- mostren creixements positius en gairebé tots els sectors, excepte el primari. Especialment, en el cas dels serveis, amb un 3,5%, així com també la indústria -0,7%- i la construcció -0,5%. L'agricultura, en canvi, descendeix: un -0,4%. Per a Duro, aquest escenari confirma la teoria de que la diversitat econòmica proporciona una «major resiliència» a les Terres de l'Ebre tot i l'impacte de la crisi. De fet, en comparació amb territoris similars de Catalunya –comarques centrals, Ponent, Val d'Aran o Camp de Tarragona- és l'únic que registra un increment de cotitzants el tercer trimestre.Un creixement que han experimentat les quatre comarques, un rànquing que encapala el Montsià, amb un 1,3%. Ascó, Flix, Camarles, Gandesa o la Sénia, així com Tortosa i Amposta, són els municipis amb els increments més importants. En canvi, allí on el turisme té un major pes s'aprecia una davallada, com són els casos de l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita.L'altra cara de les dades, però, la dona el gran creixement de l'atur, seguint la línia del segon trimestre, amb un 27,9% i deixant la xifra total en 11.28e persones aturades, 2.459 més que el mateix període de fa un any.