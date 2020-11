L'oficina, situada al carrer Sant Blai, ha venut el número 16.180 que correspon al segon premi del sorteig de dissabte

Actualitzada 22/11/2020 a les 12:00

Una administració de Loteria situada al carrer Sant Blai número 26 de Tortosa ha repartit 120.000€ per butlleta, és a dir, 12.000€ per dècim, després de que un dels seus números, el 16.180, hagi estat premiat amb el segon premi del sorteig d'ahir dissabte. El mateix premi també s'ha repartit a Osca, Las Palmas de Gran Canaria i Juneda.D'altra banda, el primer premi correspon al número 22.870, premiat amb 600.000€ per número i ha estat venut a la localitat de Nules, a la província de Castelló.