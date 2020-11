El Govern vol retirar el monument franquista de l'Ebre a Tortosa l'estiu vinent

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:01

El Govern preveu retirar el monument franquista de l'Ebre a Tortosa l'estiu vinent, segons han anunciat aquest divendres la consellera de Justícia, Ester Capella, i el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès. Justícia ja ha licitat els estudis geotècnics per poder instal·lar una grua a la llera de l'Ebre i poder desmuntar el monòlit per peces, de dalt a baix. L'obra té un pressupost de 200.000 euros i es preveu adjudicar al març. L'executiu assegura que no hi ha marxa enrere i que el monument té els dies comptats. A més, s'ha mostrat confiat que el govern espanyol no hi posarà «pals a les rodes». Aragonès i Capella han defensat que el franquisme no es pot normalitzar i que retirar el monòlit suposa dignificar les víctimes.