Un ferit lleu en una sortida de via d'una furgoneta a l'AP-7 a Ulldecona

El vehicle va perdre la càrrega, que va quedar escampada per la via en els dos sentits de la marxa

Actualitzada 19/11/2020 a les 08:17

El conductor d'una furgoneta ha resultat ferit lleu en patir un accident aquest dimecres per la tarda a l'AP-7 al seu pas per Ulldecona. El sinistre va tenir lloc a les 15.10 hores al quilòmetre 343. Per causes que es desconeixen, el vehicle va sortir de la via i va acabar bolcant fora del voral. Com a conseqüència, la càrrega de la furgoneta va quedar escampada ocupant els dos sentits de la marxa de l'autopista. La via va quedar tallada una estona al trànsit.Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar tres dotacions, els quals es van encarregar de la neteja de la calçada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre l'únic ocupant del vehicle, el qual va resultar ferit lleu i va ser traslladat fins a l'Hospital de Vinaròs.