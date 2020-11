La Ribera d'Ebre aposta pel cultiu de Kiwi com a alternativa als presseguers, afectats per la sharka

Des d'ara fins al mes d'abril, es començaran a preparar els terrenys i a estudiar les característiques dels sòls de les parcel·les experimentals on es plantaran els primers kiwis de la Ribera d'Ebre, una comarca amb un sector agrícola basat en la fruita dolça. Les plantacions es faran en unes 4 hectàrees de la zona de Benissanet. Els arbres fruiters del kiwi es planten sobre cavallons de terra, perquè l'arbre no accepta bé el reg directe a la soca, i s'emparraren en un tancat amb teles que permet que es mantingui la humitat que necessita la planta i se la protegeix del vent. El pla pilot ha estat preparat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que assessora i acompanya els productors que faran les plantacions de kiwi, a través del projecte '7 Comarques'. Tot el coneixement que se'n tregui es traslladarà, «amb tota generositat», a altres zones del país.Ho ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, en la presentació del pla pilot aquest dijous, un projecte que s'inclou al Pla per a la reactivació econòmica i protecció social del Departament i és un dels deu projectes transformadors del Pla de Diversificació de cultius per fer front al virus de la sharka. Jordà s'ha mostrat molt satisfeta amb el projecte. «La sharka ha suposat un esforç ingent de la pagesia per combatre-la i molts esforços del Departament per aturar-la o compensar els danys que causava. Ara tanquem un cercle perquè hem capgirat la situació, ho hem girat com un mitjó amb el pla de diversificació que presentem, que ha de permetre esquivar i 'cinturejar' la sharka i que dona noves oportunitats de negoci», ha destacat Jordà.Els camps experimentals de cultiu de kiwi de la Ribera d'Ebre serviran per valorar-ne la viabilitat, les varietats que més s'adaptin i els problemes que se'n generin. La climatologia de la zona, la humitat per la proximitat al riu Ebre, i els tipus de sòl fan que el punt de partida sigui «molt favorable» però cal fer la prova pilot abans de generalitzar el cultiu.El Departament ha indemnitzat els agricultors per la destrucció obligatòria de plantacions de presseguers amb 7,6 milions d'euros i ha atorgat 135.000 euros, des del 2018, en ajuts a la diversificació de cultius a les parcel·les afectades pel virus. Enguany, s'hi han acollit 19 agricultors. Un estudi d'alternatives per diversificar el sector de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre havia assenyalat la cirera, l'ametlla i el kiwi entre els cultius «amb més possibilitats d'èxits».Però també s'està provant amb la pera, l'oliva, l'albercoc, la pruna, les figues, el festuc, la carxofa o la magrana, amb 90 hectàrees de nous cultius alternatius al préssec. «Avui fem un salt més alt», ha destacat Jordà. El kiwi és un mercat d'alt creixement els últims anys i Catalunya n'és una gran consumidora.