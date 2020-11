El Parc dels Ports inicia el procés per a l'obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible

Inici de la primera fase

Espais acreditats a Catalunya

La voluntat d'impulsar la CETS al Parc Natural dels Ports es va originar entre 2018 i 2019, durant un seguit de jornades participatives. Persones professionals i emprenedores locals van valorar positivament les possibilitats i beneficis del turisme sostenible com un dels motors de desenvolupament socioeconòmic a la zona.En aquesta línia, la Junta Rectora del Parc, va aprovar l'11 de febrer passat l'inici d'aquesta línia d'acció, que es posa en marxa enguany amb el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Tarragona.Els principis bàsics que marca la CETS s'assoleixen de forma gradual i voluntària, d'acord amb les necessitats i objectius que es defineixen en cada espai natural, i en tres fases.En la fase inicial, que ara comença, cal que l'espai natural protegit i els principals agents turístics estableixin una sèrie de mecanismes de participació que permetin elaborar de forma coordinada una diagnosi, una estratègia i un programa d'actuació. Un cop superada l'avaluació de tot plegat, EUROPARC certifica l'espai natural protegit com a espai CETS.L'objectiu del Parc Natural per al 2020 se centra a identificar els agents implicats, crear espais de contacte, facilitar el debat i difondre el coneixement d'aquesta metodologia de treball, per tal de deixar encaminada la primera fase. La coordinació d'aquesta primera etapa, anirà a càrrec de la cooperativa Trescatorze Divulgació i Territori.Entre els participants clau identificats hi ha, d'una banda, ajuntaments, consells comarcals, entitats, agents econòmics i acadèmics. De l'altra, hi ha projectes de dinamització territorial, empreses de turisme, empreses amb certificacions i altres particulars interessats a formar-ne part. S'hi han inclòs el gruix de professionals i empreses locals que ja havien mostrat interès per seguir treballant, dins el marc de la CETS, en la definició del model ecoturístic del parc.En aquest context, fins a final d'any, s'organitzarà una ronda de contactes amb tots aquests agents, per tal de presentar-los la CETS, explicar el procediment d'adhesió i els beneficis que podrien revertir en l'espai natural protegit i en la població local que viu i treballa en el seu àmbit d'influència. Totes les reunions, entrevistes i xerrades informatives, presencials o telemàtiques, s'adequaran a les circumstàncies, restriccions i recomanacions sanitàries de cada moment.S'espera que cap a final d'any es pugui constituir un fòrum permanent i un grup de treball encarregats de dur a terme la primera fase de la CETS de forma concertada. Aquestes dues figures establiran els mecanismes de participació i elaboraran, durant el 2021, els documents de diagnosi, estratègia i pla d'acció que seran presentats finalment a EUROPARC.La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC, xarxa professional d'espais naturals protegits de 40 països europeus. La CETS és més que un simple distintiu de qualitat i representa «una eina molt potent que reforça i augmenta la qualitat de l'espai natural com a destinació de turisme de natura», segons Territori. Alhora, el mètode permet assolir aquesta fita treballant conjuntament amb tots els actors del territori.La Carta, des de 1995, ha estat reconeguda per moltes organitzacions a escala europea i mundial. Actualment hi ha 104 àrees protegides a Europa acreditades amb la CETS, de les quals 27 són a l'estat espanyol.El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va ser el primer parc de l'Estat en obtenir la Carta, el 2001. A Catalunya, onze espais naturals han obtingut aquesta certificació; 150 empreses han estat acreditades en la Fase II i el Delta de l'Ebre i la Garrotxa ja estan treballant en la tercera fase.