Aprovada al Congrés una proposició perquè l'Euromed es torni a aturar a l'Aldea

Actualitzada 19/11/2020 a les 10:25

La comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés ha aprovat una Proposició no de Llei (PNL) perquè els trens Euromed es tornin a aturar a l'estació de l'Aldea-Tortosa-Amposta. La PNL la va presentar el Partit Demòcrata a principis d'any i el diputat al Congrés, Ferran Bel, la va defensar aquest dimecres amb l'argument «que no comporta cap cost afegit per al govern espanyol» i permet millorar la mobilitat i connectivitat ferroviària de les Terres de l'Ebre i de prop de 180.000 habitants. La PNL va rebre el vot favorable de tots els grups excepte PSOE, BILDU i el grup mixt que es van abstenir. Podemos i PSOE havien presentat esmenes a la proposició però no es van admetre perquè «no fixaven cap compromís concret».