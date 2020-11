La víctima de l'accident d'Ulldecona era una veïna de la Sènia de 29 anys

La passatgera davantera del turisme implicat va resultar ferida crítica i el conductor del camió menys greu

Actualitzada 18/11/2020 a les 09:34

El Servei Català de Trànsit ha informat que la conductora que va morir ahir a l'accident de la TP-3311 d'Ulldecona era una veïna de la Sènia. Es tracta de M.E.F., de 29 anys i de nacionalitat romanesa.



El sinoistre es va registrar dimarts per la tarda cap a les 16.55 hores al punt quilomètric 11. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un camió van col·lidir frontalment.A conseqüència del xoc, va morir la conductora del turisme i la passatgera davantera va resultar ferida crítica la qual va ser traslladada a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El conductor del camió, per la seva banda, va resultar ferit menys greu i se'l va portar també al Verge de la Cinta.

La circulació va quedar tallada a la circulació en els dos sentits de la marxa durant una bona estona. Es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van fer tasques d’excarceració, i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).



Amb aquesta víctima, són 94 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).