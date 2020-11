Mossos i bombers que eren a la segona explosió d'Alcanar el 17-A encara pateixen seqüeles auditives

A l'inici de la segona setmana del judici, els mossos que han declarat, de seguretat ciutadana, informació, investigació o policia científica, han explicat que la tarda del 17 d'agost, poc després d'arribar, i quan l'excavadora portava dues o tres palades, es va produir una gran explosió que els va deixar a tots atordits. La majoria han explicat que tenen seqüeles a l'oïda, amb acúfens i pèrdua auditiva, a més d'haver patit estrès posttraumàtic i atacs d'ansietat. El mosso ferit més greu té reconeguda la invalidesa total permanent. Tot i haver estat reconeguts com a víctimes del terrorisme, alguns encara no han cobrat totes les indemnitzacions per les lesions patides. A més, diversos dels agents ferits no han estat ni reconeguts com a víctimes del terrorisme per part del Ministeri de l'Interior.Un dels bombers que ha declarat ha explicat que les seqüeles a l'oïda li han impedit formar part del grup subaquàtic del cos, ja que la immersió podria ser perillosa per a la seva salut. L'altre bomber va patir lesions importants en una mà i ha estat declarat incapacitat total.Un altre dels mossos que ha declarat ha explicat que ell va ser l'encarregat de comptar i carregar en un camió les bombones de gas butà que hi havia en aquell laboratori d'explosius de la cèl·lula jihadista de Ripoll, el més gran descobert mai a Europa. En total va trobar 94 bombones plenes i set de buides.