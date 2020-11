Els Mossos d'Esquadra denuncien un gimnàs il·legal al Baix Ebre

Durant la matinada de diumenge també van ser denunciats els assitents a dues festes a Deltebre i Tortosa

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa van denunciar el passat 13 de novembre, el propietari d’un gimnàs per exercir l’activitat sense presentar llicència i per no respectar les restriccions per la contenció de la covid-19.A finals del passat mes d’octubre la Unitat de Policia Administrativa va tenir coneixement que a la població de Camarles s’ubicava un gimnàs que, tot i les restriccions establertes pel Departament de Salut de la Generalitat on es prohibeix explícitament l’obertura al públic de gimnasos, duia a terme la seva activitat sense atendre les restriccions.Els agents van constatar que el propietari d'aquesta instal·lació esportiva desenvolupava l'activitat de manera il·legal, sense disposar de cap llicència que l'habilités a funcionar com un gimnàs obert al públic.Així mateix, també van comprovar que des d'un perfil públic en les xarxes socials s’anunciaven ofertes sobre les quotes, suplementació esportiva, serveis i vídeos o fotografies de l'activitat diària on apareixien diferents persones practicant musculació.Finalment, el passat 13 de novembre es va realitzar una inspecció al local i van localitzar quatre persones a l'interior, totes sense mascareta i sense mantenir cap distància de seguretat.En el transcurs de la inspecció el propietari del local no va acreditar cap documentació relativa a l’activitat. A més, el gimnàs no disposava de serveis, ni vestidors i no comptava amb cap mesura de seguretat obligatòria.Per aquests fets, van denunciar el propietari per exercir l'activitat il·legal i per tenir el local obert al públic sense respectar les restriccions de Salut. També es va denunciar els usuaris que van trobar a l’interior per no respectar les mesures sanitàries de la COVID-19.La matinada del passat diumenge 14 de novembre agents dels Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de les Policies Locals de Deltebre i Tortosa, van denunciar els assistents a dues festes prohibides.La primera de les actuacions va produir-se sobre les 00:30h en una masia de la localitat de Deltebre, concretament a la carretera de la Marquesa. Els agents van localitzar una festa amb vuit persones ballant i consumint begudes, sense cap tipus de mesura de seguretat sanitària.Tots els assistents van ser denunciats per incomplir les mesures de seguretat i no respectar el confinament nocturn.D’altra banda, la mateixa matinada, sobre les 3:30h, es va localitzar una altra festa en una nau ubicada al camí de Sant Jordi a Tortosa, on es reproduïa música i es servien begudes.En aquest cas, es va denunciar deu persones per no respectar les mesures de seguretat de la covid-19 ni el confinament nocturn.