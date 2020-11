Aixequen 162 sancions en un cap de setmana a l'Ebre per incomplir el toc de queda i per festes il·legals

Actualitzada 17/11/2020 a les 11:56

Alta pressió assistencial

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, ha alertat que estan augmentant les denúncies per incomplir el toc de queda i les restriccions de fer trobades d'un màxim de 6 persones al territori. «És un símptoma de relaxament que ens preocupa», ha apuntat. El passat cap de setmana les policies van interposar 162 sancions, una trentena més que fa una setmana. Pallarés ha destacat que els índexs de propagació de la covid segueixen baixant a l'Ebre - 308 punts de risc de rebrot i 0,67 de velocitat de reproducció aquest dimarts-, però ha recordat que la pressió assistencial segueix sent «molt alta», sobretot a l'UCI on es mantenen hospitalitzats 22 pacients covid i 2 més per altres patologies.De les 162 denúncies que han posat els Mossos i les Policies Locals durant el cap de setmana, la majoria han estat per incomplir les restriccions de mobilitat, sobretot durant la nit, i per trobades i festes amb més de 6 persones i sense aplicar les mesures de seguretat sanitàries. Com ha apuntat el delegat del Govern a l'Ebre, en molts dels casos han estat els veïns qui han alertat la policia de festes il·legals de matinada.«Hem notat un relaxament, traduït en més mobilitat i més denúncies i continuem alertant a la gent que s'han de complir les mesures i respectar les limitacions de les trobades, que es poden fer en unes determinades condicions i en unes determinades hores, i a partir de les deu de la nit, sentint-ho molt, la gent ha d'estar a casa», ha recordat Pallarés.Els serveis hospitalaris de les Terres de l'Ebre segueixen molt tensats tot i el continuat descens dels índexs de propagació de la covid-19 al territori. 69 persones estan hospitalitzades per covid – 15 a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 12 a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, 3 a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i 17 a l'Hospital Comarcal d'Amposta, a més dels 22 pacients covid que estan sent assistits a l'UCI-. «No podem abaixar la guàrdia perquè el problema és que la pressió assistencial és molt alta. Tenim molt bé l'índex de rebrot i vol dir que les mesures han funcionat bé però la gent que entra a l'UCI, entra per uns quants dies, i el servei està molt tensat», ha insistit el delegat del Govern.Pel que fa a les residències de gent gran, amb 7 brots actius i 84 positius, s'han fet ja els primers trasllats d'usuaris no contagiats a dos centre públics de Tortosa i Batea (Terra Alta), una mesura «per donar oxigen» i facilitar la sectorització dels centres afectats. També la majoria de centres de dia tornen a estar oberts.Finalment, en l'àmbit econòmic des del passat 12 d'octubre fins a aquest dimarts s'han sol·licitat a les Terres de l'Ebre 580 ERTO, 400 pel tancament provisional dels negocis i 180 per reducció de l'activitat.Pallarés ha explicat que Salut està treballant «sense escatimar esforços i recursos» per enfortir l'atenció primària i que s'ultima el pla de desescalada i un pla específic per a les festes de Nadal que el Govern presentarà els pròxims dies.