Acusen d'un delicte d'odi una usuària del CAP d'Alcanar que va insultar una metgessa dominicana

La dona va «humiliar» la doctora «durant gairebé una hora», segons la fiscalia, que demana 1 any de presó

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:08

La fiscalia demana 1 any de presó per un suposat delicte d'odi a una usuària del CAP d'Alcanar (Montsià) que va insultar una doctora amb el propòsit «d'ofendre-la i humiliar-la pel seu origen racial». Els fets van passar durant la tarda del 16 de juny del 2018. Segons relata la fiscalia, la processada va acudir al centre mèdic perquè la seva filla menor s'havia fet un tall a la part inferior de la barbeta. Mentre atenien la nena i com que considerava que la metgessa no l'havia curat adequadament, l'acusada es va dirigir públicament a ella i la va insultar «durant aproximadament una hora». En concret, va manifestar que era «una filla de puta» i «una negra de merda», i va etzibar que «al meu país odiem als negres i els apallissem».