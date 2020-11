La presa de Flix desembassarà fins a 1.200 metres cúbics per segon per netejar el riu de macròfits

Actualitzada 16/11/2020 a les 12:31

Endesa efectuarà al llarg d'aquest dimarts un nou desembassament puntual d'aigua des de la presa de Flix per netejar de macròfits el tram final del riu Ebre. La companyia ha anunciat que l'operació, que té lloc durant dos cops a l'any –primavera i tardor- amb finalitats ambientals, s'allargarà durant onze hores –de les vuit del matí a les set de la tarda- amb tres puntes de cabal màxim fins els 1.200 metres cúbics per segon. El desembassament obliga a coordinar la central hidroelèctrica de Flix amb les altres dues que té Endesa al tram final de l'Ebre –Mequinensa i Riba-roja- per poder deixar anar l'aigua suficient per les comportes de la presa, en lloc de les turbines, i poder garantir també el manteniment ambiental del tram del meandre.