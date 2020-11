L'Hospital Comarcal d'Amposta reobre el servei d'Urgències nocturnes aquest dilluns

Salut ha notifica nous casos de covid a les residències de Deltebre, amb 3 positius i a Amposta amb 1 positiu

Pacients covid a l'Ebre

El servei d’Urgències de l’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) reprèn la seva activitat nocturna a partir d'aquest dilluns, després que hagués d'aturar-se el passat 30 d’octubre a causa del confinament de 6 metges. L’HCA havia mantingut les urgències de dia, de 8h a 20h, i havia desplaçat un Vehicle d’Intervenció Ràpida fora el centre per eventuals necessitats durant l’horari nocturn (de 20h a 8h).Des de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre demanen a la ciutadania que facin un ús responsable dels recursos i s’insisteix en la trucada prèvia al 061 abans d’acudir al servei d’urgències, alhora que demana seguir les indicacions que es donin per utilitzar els dispositius indicats.Quant a l’estat dels Hospitals de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre (RSTE) pel que fa als ingressos de pacients covid l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta compta amb 22 pacients a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 16 pacients a planta; l’Hospital de la Santa Creu té 13 pacients positius; l’Hospital Comarcal d’Amposta té 16 pacients positius i l’Hospital Comarcal de Mora d’Ebre, 2 pacients positius.Des del passat 5 de novembre el Verge de la Cinta atén pacients crítics, semi-crítics i aguts d’alta i mitjana complexitat; l’Hospital Comarcal d’Amposta (HCA) i l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (HCME) atenen pacients aguts i d’atenció intermèdia i l’Hospital de la Santa Creu de Jesús (HSC) atén pacients d’atenció intermèdia.Pel que fa a l’estat de les residències, hi ha actualment 48 casos a la residència Sant Miquel de Tortosa; 16 a la residència Natzaret de Móra d’Ebre; 64 a la residència Vima de Sant Carles de la Ràpita; 22 a la residència l’Onada de Gandesa i 1 a la residència de la Santa Creu de Jesús. S’han detectat nous casos a Deltebre, amb 3 positius i a Amposta amb 1 positiu, pendents que es realitzin els cribratges.